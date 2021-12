Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 40 minutes

Un cas de contamination de covid-19 a été identifié au sein du service état-civil de la mairie centrale de Saint-Denis. Conformément aux procédures mises en place par mairie dionysienne "pour protéger les agents et la population", tous les cas contact ont été tracés et l'ensemble des personnels de ce service ont été renvoyés à leur domicile. Les locaux ont été désinfectés. A noter que tous les services état-civil des neufs mairies annexes sont opérationnels et accueillent les administrés aux horaires habituels

