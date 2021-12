Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 27 minutes

Cette année, l'hommage 20 Désanm 1848 sera rendu dans tous les quartiers de la ville de Saint-Denis, dans les bas comme dans les hauts, du et du 17 au 20 décembre. 25 kabars sont organisés pour fêter cette journée symbolique, et par la même occasion, pour en apprendre davantage sur notre histoire, notre patrimoine et le vécu de nos ancêtres. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Cette année, l'hommage 20 Désanm 1848 sera rendu dans tous les quartiers de la ville de Saint-Denis, dans les bas comme dans les hauts, du et du 17 au 20 décembre. 25 kabars sont organisés pour fêter cette journée symbolique, et par la même occasion, pour en apprendre davantage sur notre histoire, notre patrimoine et le vécu de nos ancêtres. (Photo rb/www.ipreunion.com)