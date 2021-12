Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Les prix du Roman métis ont été remis à la mairie de Saint-Denis ce mardi soir 7 décembre 2021. Pour rappel, cette année, le grand prix roman métis a été décerné à Akli Tadjer pour son livre "D'amour et de guerre", publié aux éditions les escales. Le Prix du Roman métis des lecteurs à été attribué à Émilienne Malfatto pour son ouvrage "Que sur toi se lamente le tigre". "Le Grand prix du Roman métis est un prix littéraire international remis chaque année en décembre, depuis 2010 par la Ville de Saint-Denis et ses partenaires. Il récompense un roman francophone publié depuis moins d'un an et soulignant les valeurs du métissage, de la diversité et de l'humanisme" note la commune dionysienne (Photo ville de Saint-Denis )

Les prix du Roman métis ont été remis à la mairie de Saint-Denis ce mardi soir 7 décembre 2021. Pour rappel, cette année, le grand prix roman métis a été décerné à Akli Tadjer pour son livre "D'amour et de guerre", publié aux éditions les escales. Le Prix du Roman métis des lecteurs à été attribué à Émilienne Malfatto pour son ouvrage "Que sur toi se lamente le tigre". "Le Grand prix du Roman métis est un prix littéraire international remis chaque année en décembre, depuis 2010 par la Ville de Saint-Denis et ses partenaires. Il récompense un roman francophone publié depuis moins d'un an et soulignant les valeurs du métissage, de la diversité et de l'humanisme" note la commune dionysienne (Photo ville de Saint-Denis )