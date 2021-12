Ce vendredi 3 décembre 2021, à l'occasion de la journée internationale des personnes en situation de handicap, la ville de Saint-Denis, entourée de partenaires associatifs, s'est mobilisée et a organisé "Handi'Kapab". Une conférence et des tables rondes ont eu lieu sur le parvis de la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville ainsi qu'une intervention musicale de Mickaël Pouvin. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Denis (Photos : ville de Saint-Denis)

Le jeudi 2 décembre 2021, une multitude d'activités étaient proposées au gymnase de Champ Fleuri : escalade, ateliers musicaux, danse, atelier nutrition et bien être, judo. Plusieurs écoles et collèges ont été contacté par la ville afin de permettre la participation de plus de 500 écoliers.