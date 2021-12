Suite à l'incendie meurtrier survenu à Montgaillard (Saint-Denis) dans la nuit du 12 au 13 décembre 2021, une soixantaine de famille se retrouvent désormais à la rue. La mairie de Saint-Denis fait le point sur les solutions de relogement qui pourront être apportées : 96 logements ont été trouvés. 44 familles pourront aussi retrouver leur logement, une fois que la préfecture l'aura autorisé. Au total, ce sont 114 appartements qui ont été impactés par l'incendie. "Les familles ne passeront pas le 20 désanm et les fêtes de fin d'année dans un centre d'hébergement" a assuré Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis (Photo vs/www.ipreunion.com)

La première cellule de crise s'est tenue dès lundi avec Ericka Bareigts, le préfet Jacques Billant, le Sdis, le représentant sécurité du préfet, la Croix-Rouge et la SIDR. L'objectif est que toutes les familles aient une solution de relogement d’ici dimanche.

Il est probable que 44 familles retrouvent rapidement les logements non détruits des bâtiments A, C et D, la mairie est désormais en attente de confirmation de l'autorité préfectoral. Le site est toujours sous surveillance, mais les nouvelles étaient rassurantes ce mardi matin.

Dans un communiqué publié mardi en fin d'après-midi la SIDR a effectivement précisé que se équipes "travaillent désormais à la sécurisation de 44 logements situés dans un bâtiment qui n’a pas été touché par les flammes pour qu’ils obtiennent rapidement l’autorisation d’accès pour leurs locataires".

96 logements sont disponibles pour les autres familles. "Cinq logements sont sur Sainte-Marie et un à Sainte-Suzanne, nous faisons tout pour que les gens soient relogés sur Saint-Denis dans l’idéal". " a indiqué Ericka Bareigts. "La ville et ses partenaires vont organiser, dès l’affectation des logements des familles, l’arrivée du matériel électroménager et des meubles" a-t-elle ajouté. Elle a par ailleurs précisé être en lien avec Véolia et EDF pour que les flux soient ouverts le plus rapidement possible.

Dans son communiqué, la SIDR dit s'être coordonnée avec les autres bailleurs de l’île p"our trouver et répartir les logements nécessaires entre les résidents des logements de la Marina (...) 90 logements vacants ont été identifiés par la SIDR et l’Inter-bailleur et seront mis à disposition des locataires dans les tous prochains jours".

A noter que des locataires n’avaient pas d’assurance habitation, chose qu'Ericka Bareigts ignorait. Elle "s’est concentré sur les enfants, sur le relogement et pas sur les assurances" a-t-elle déclaré.

Brigitte Adame, deuxième ajointe à la mairie de Saint-Denis, donne le détail sur le relogement des sinistrés de l'incendie. Regardez :

Le Département en lien avec la mairie de Saint-Denis a remis des chèques alimentaires pour lalimentation et l'hygiène aux 144 familles vitimes de l'incendie.

- Renforcement de la plateforme d'appel -

La chaîne de solidarité continue : de très nombreux dons ont été effectués toute la journée de lundi. Le numéro de plateforme sature ce mardi, des milliers d’appels ont été recensés. 6 personnes sont en charge de réceptionner ces appels. "La plateforme d’appel va être renforcée" a indiqué David Belda, adjoint à la mairie. Il sera possible de faire des dons différés. L'inventaire est actuellement entrain d'être effectué.

David Belda, président du CCAS à la commune de Saint-Denis explique l'organisation et la distribution des nombreux dons aux sinistrés. Regardez :

Des entreprises proposent de donner des tables, chaises et gazinières pour offirer un logement habitable à l’ensemble des familles. La logistique est en cours pour pouvoir savoir comment s’organiser pour aménager les habitations. "Nous remercions les citoyens et tous ceux qui ont contribué à soutenir les victimes" a souligné Brigitte Adane, adjointe à la mairie de Saint-Denis.

"Il s’agit maintenant d’organiser ces dons et donner dignement aux gens" a précisé de son côté la maire de Saint-Denis, remerciant elle aussi l'élan de solidarité de la population. "De nouveaux lieux de dons vont ouvrir pour ne plus que les gens viennent à Champ Fleuri pour ne pas submerger le centre" a-t-elle ajouté. Un point sur les dons sera bientôt fait, afin de savoir ce qu'il manque aux familles.

Brigitte Adame, remercie les différents intervenants et explique qu'il est nécessaire de s'organiser si un autre évènement de cette envergure devait se reproduire. Regardez :

