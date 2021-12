Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 9 minutes

Ce vendredi 10 décembre 2021, le mois des solidarités et de la fraternité s'est clôturé avec le lancement du prêt social et solidaire. Trois Dionysiens ont ainsi reçu leur prêt, avec le CCAS de la ville et six Logements Très Sociaux (LTS) ont été vendus à leurs occupants. (Photo de la Ville de Saint-Denis)

Ce vendredi 10 décembre 2021, le mois des solidarités et de la fraternité s'est clôturé avec le lancement du prêt social et solidaire. Trois Dionysiens ont ainsi reçu leur prêt, avec le CCAS de la ville et six Logements Très Sociaux (LTS) ont été vendus à leurs occupants. (Photo de la Ville de Saint-Denis)