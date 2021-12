Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

La mairie de Saint-Denis lance ce mercredi 15 décembre 2021 un appel aux bénévoles pour venir en aide aux sinistrés de l'incendie de Montgaillard. "Vous savez monter des meubles, décharger des camions, vous avez une expérience de dans le bricolage, vous êtes disponibles entre jeudi et samedi de 8h15 et 18h : inscrivez-vous par SMS au 0692 38 49 25" écrit la mairie. Il faudra indiquer votre prénom, nom, ainsi que vos coordonnées et vos disponibilités.

