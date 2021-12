Ce jeudi 16 décembre 2021 à 5h, les équipes de la Région Réunion, en partenariat avec les services de la ville de Saint-Denis, ont ouvert l'ouvrage dans son mode circulatoire définitif du nouveau de pont de la rivière Saint-Denis. Le nouveau et l'ancien ponts seront donc accessibles aux automobilistes. L'ancien pour la desserte du centre-ville, le nouveau pour le transit. Nous publions-ci-dessous le communiqué de presse du Conseil régional. (Photo du Conseil régional)

Ce nouveau pont, long de 110 mètres, doit fluidifier l’accès au chef-lieu pour les automobilistes venant de l’ouest et va permettre aux transports en commun d’entrer et de sortir de Saint-Denis sur des axes prioritaires. À terme, le pont sera relié à la Nouvelle Route du Littoral. Il sera également en capacité de supporter un transport en commun guidé.



D’un coût total de 43 millions d’euros, les travaux, qui ont duré près de deux ans, ont été réalisés en partenariat avec la mairie de Saint-Denis. Ils ont été financés par la collectivité régionale à hauteur de 29 millions d’euros, par l’Europe avec 8,7 millions d’euros et par la ville de Saint-Denis à hauteur de 5,3 millions d’euros.



Les prochaines semaines, jusqu’à la livraison finale fin mars, seront consacrées à la finalisation des aménagements urbains; espaces verts, parking, mobilier, feux tricolores, voie du centre-ville.