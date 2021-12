Publié il y a 8 heures / Actualisé le Mercredi 15 Décembre à 16H03

Ce dimanche 19 décembre de 7h à 13h, le Marché Plant'Péi et produits Festifs se tiendra au jardin de l'État de Saint-Denis. Des idées cadeaux et des produits de qualité de nos horticulteurs et producteurs réunionnais seront au marché Plant'Péi. Le port du masque obligatoire (Photo Conseil départemental)

Ce dimanche 19 décembre de 7h à 13h, le Marché Plant'Péi et produits Festifs se tiendra au jardin de l'État de Saint-Denis. Des idées cadeaux et des produits de qualité de nos horticulteurs et producteurs réunionnais seront au marché Plant'Péi. Le port du masque obligatoire (Photo Conseil départemental)