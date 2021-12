"Le centre d'hébergement d'urgence n'as plus vocation à être maintenu. En effet, les 110 familles sinistrées (de l'incendie de Montgaillard - ndlr) sont désormais relogées ou sont en cours de relogements par l'agence de la SIDR des Camélias" indique la mairie de Saint-Denis ce samedi 18 décembre 2021. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville

La Ville de Saint-Denis s’est pour sa part occupé d’équiper en un temps record les plus de 70 logements affectés par la SIDR aux familles.

La ville a ainsi déployé , grâce à la formidable solidarité des multiples partenaires et des Réunionnais, un kit de relogement (gros et petits électroménagers, mobiliers et petits mobiliers) par famille, en fonction de leurs typologies.

Chaque famille a également a bénéficié de kits alimentaires, kits d’entretiens, kits de vêtements, kits cosmétiques, Kits d’hygiènes.

Cette action exceptionnelle n’aurait pu se faire sans une mobilisation exceptionnelle. 400 agents de la Ville de Saint-Denis mobilisés, plus de 300 bénévoles, ainsi que le RSMA pour réussir cette action de solidarité. Et, par une grande solidarité de l’ensemble de La Réunion : les citoyens, le monde économique, le monde associatif, le monde spirituels et religieux, les partenaires CAF, CGSS ainsi que les Institutions.

Cela a été possible grâce à un travail exceptionnel de coordination, heure par heure, avec une cellule de crise réunissant les services de l’Etat, du Conseil Départemental, de Croix Rouge, de la SIDR. Ce comité de crise était piloté par Madame la Maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts. Sur le terrain la coordination était menée par la 2ème Adjointe à La Maire Brigitte Adame et le Vice-Président du Centre Communal de l’Action Social de Saint-Denis David Belda en lien constant avec La Maire de Saint-Denis.

Une attention particulière en ce qui concerne le lieu du drame, La Marina, où la Ville de Saint-Denis a mobilisé un service continue de sécurité incendie, un suivi psychologique des familles, une présence médicale ainsi que des animations pour les enfants prévues à l’Académie des Camélias.

Pour autant, le travail n’est pas terminé le CLAV (comité Local d’aide aux victimes) a été installé hier et permettra de continuer l’accompagnement des familles victimes.

La Ville de Saint-Denis adresse ses plus profonds remerciements aux réunionnaises et aux réunionnais et restera marquée par ce drame et de la solidarité qu’elle a suscité".

