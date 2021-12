Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mardi 21 décembre 2021, une action de sensibilisation contre les comportements dangereux sur les routes et une distribution d'éthylotests se sont tenues au Barachois, à Saint-Denis. La police nationale et le directeur de cabinet du préfet, Ottman Zair, étaient sur place pour sensibiliser les conducteurs à l'approche des fêtes, souvent propices à la consommation d'alcool et aux comportements dangereux au volant (Photo mc/www.ipreunion.com)

