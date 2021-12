Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 23 Décembre à 17H19

La ville de Saint-Denis crée un nouveau Conseil citoyen "afin d'aider ses administrés à devenir des citoyens actifs et acteurs de leur territoire" souligne-t-elle. Les membres ont été tirés au sort et sont tous issus des Comités d'action citoyenne rattachés à 8 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ajoute la mairie. Plus d'informations ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Denis)

