Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Comme chaque année, et comme à Noël, les deux marchés couverts seront exceptionnellement fermés à Saint-Denis en raison des fêtes de fin d'année. Pour le Nouvel An, ce sera donc le cas le samedi 1er janvier 2022 et le dimanche 2 janvier 2022. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Comme chaque année, et comme à Noël, les deux marchés couverts seront exceptionnellement fermés à Saint-Denis en raison des fêtes de fin d'année. Pour le Nouvel An, ce sera donc le cas le samedi 1er janvier 2022 et le dimanche 2 janvier 2022. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)