La Ville de Saint-Denis souhaite impliquer les habitants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) dans l’élaboration et le pilotage des Contrats de ville. C’est pourquoi, elle a renouvelé, le 23 décembre 2021, son Conseil Citoyen. Une vingtaine de candidats ont été sollicités parmi les personnes issues des Comités d’Action Citoyenne (CAC), habitants ou acteurs (économiques, associatifs ou autres) des QPV. Une quinzaine ont été tirés au sort par huissier pour intégrer cette nouvelle instance. Le Conseil citoyen aura pour mission d’encourager et d’animer la participation citoyenne, mais aussi d’offrir de la cohérence et de la visibilité aux différents dispositifs de démocratie participative mis en œuvre sur la commune. L’année prochaine, de nouveaux membres rejoindront ce Conseil citoyen. Ils seront tirés au sort parmi les habitants ou acteurs des 16 nouveaux QPV qui émergeront à Saint-Denis. 👉 L'intégralité de l'émission Dionycité est sur notre chaîne YouTube : https://bit.ly/3ozTl25 #SaintDenis #CapitaleOutreMer #ConseilCitoyen #Dionycite