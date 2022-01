Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 5 heures

Pour les vacances scolaires de cette année 2021-2022, 300 enfants de plus qu'en 2020-2021 ont pu profiter du dispositif vacances en pied d'immeuble (VEPI). Décidé à la suite du confinement de 2020, ce dispositif amène les activités au plus près des enfants qui n'y ont pas accès. Des activités ludiques et éducatives ont été proposées aux enfants. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

