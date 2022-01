Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Les Nuits de la lecture, évènement incontournable pour petits et grands fait son grand retour sur l'île. La ville de Saint-Denis a tenu une conférence de presse ce jeudi 20 janvier 2022, en présence des élues Sonia Bardinot et Jacqueline Payet, respectivement en charge de la culture et de l'illettrisme. Mary Jo Lo-Thong, directrice de la Dac (direction des affaires culturelles) y a également participé, les Nuits de la lecture étant un dispositif lancé par le ministère de la Culture. Les nuits de la lecture auront lieu dans tout le réseau de lecture publique de la ville, jusqu'au samedi 22 janvier. (Photos : vl/www.ipreunion.com)

