Publié le Lundi 24 Janvier à 11H32 / Actualisé le Lundi 24 Janvier à 11H36

Dans son émission Dionycité, la ville de Saint-Denis présente le lieu de vie "Ti chemin Gran chemin" , un Lieu d'accueil enfants parents (LAEP) au Chaudron, ouvert aux enfants âgés de moins de quatre ans tout au long de l'année, et les enfants de quatre à six ans pendant les vacances précise la ville. Plus d'informations ci-dessous. (Capture d'écran : ville de Saint-Denis)

