Publié il y a 15 heures / Actualisé le Lundi 24 Janvier à 17H35

Un atelier chantier d'insertion a démarré depuis peu dans le quartier de Bellevue, dans le but de donner une nouvelle vie à ce quartier de la Bretagne mais aussi de permettre à ses habitants de profiter de ce dispositif. Les ateliers et chantiers d'insertion proposent un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Un atelier chantier d'insertion a démarré depuis peu dans le quartier de Bellevue, dans le but de donner une nouvelle vie à ce quartier de la Bretagne mais aussi de permettre à ses habitants de profiter de ce dispositif. Les ateliers et chantiers d'insertion proposent un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)