Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

Un appel national et interprofessionnel à la grève a été lancé par plusieurs organisations syndicales pour le jeudi 27 janvier 2022. Une grève relayée à La Réunion et qui provoquera des dysfonctionnements dans les écoles de Saint-Denis. En raison du préavis de grève déposé par de nombreux enseignants et personnels, le fonctionnement des activités scolaires, périscolaires, et de restauration scolaire pourrait être perturbé demain jeudi 27 janvier (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un appel national et interprofessionnel à la grève a été lancé par plusieurs organisations syndicales pour le jeudi 27 janvier 2022. Une grève relayée à La Réunion et qui provoquera des dysfonctionnements dans les écoles de Saint-Denis. En raison du préavis de grève déposé par de nombreux enseignants et personnels, le fonctionnement des activités scolaires, périscolaires, et de restauration scolaire pourrait être perturbé demain jeudi 27 janvier (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)