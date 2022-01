Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Une fois par semaine, le mercredi, de 9h30 à 11h30, Haut'mnisport vient à la rencontre des enfants âgés entre 8 et 11 ans, dans des hauts et les écarts de Saint-Denis. Cette action se déroulera dans plusieurs quartiers : la Bretagne, Ilet Quinquina, la Montagne, le Moufia, et Saint François. Les activités sportives sont encadrées par un éducateur sportif qualifié, qui sera le référent sport du quartier et fera le lien avec les associations. (Photo ville de Saint-Denis)

Une fois par semaine, le mercredi, de 9h30 à 11h30, Haut'mnisport vient à la rencontre des enfants âgés entre 8 et 11 ans, dans des hauts et les écarts de Saint-Denis. Cette action se déroulera dans plusieurs quartiers : la Bretagne, Ilet Quinquina, la Montagne, le Moufia, et Saint François. Les activités sportives sont encadrées par un éducateur sportif qualifié, qui sera le référent sport du quartier et fera le lien avec les associations. (Photo ville de Saint-Denis)