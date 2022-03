Publié il y a 13 minutes / Actualisé le Jeudi 10 Mars à 09H35

La ville de Saint Denis lance en ce mois de mars 2022 la 2ème édition du " Kar a Vane La Kour ". Il se tiendra le samedi 12 mars 2022 de 16h à 21h au Plateau noir de la Montagne au Ruisseau Blanc. L'accès est libre et gratuit. Au coeur de votre quartier, profitez d'un moment convivial et d'une ambiance "guinguette" unique ! Au programme de cette deuxième édition qui se tiendra sur le plateau noir de la Montagne au Ruisseau Blanc, profitez de nombreuses animations sportives, culturelles et musicales. Nous publions ci-dessous le programme de kar a vane la kour. (Photo : ville de Saint-Denis)

