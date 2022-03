Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Dimanche 6 mars 2022, au Barachois, la ville de Saint-Denis proposait sa première édition du " Dimanche Ô Barachois ". L'occasion pour toutes les générations de se retrouver dans un espace piéton sécurisé, et animé par des activités variées et gratuites. Le principe : chaque premier dimanche du mois, de 15 heures à 19 heures, la ville vous propose des activités de détente et de loisirs, de la culture ainsi que des activités sportives à tous les Dionysien.nes afin qu'ils se retrouvent en famille ou entre amis, sur le Barachois, et jusqu'au coucher du soleil. (Photo : ville de Saint-Denis).

