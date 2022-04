La mairie de Saint-Denis et l'entreprise Citeo, visant à réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers, ont lancé ce mardi 5 avril 2022 au matin la troisième édition de l'opération Netoy nout vil, sur le parking du bowling à Champ Fleuri. Les deux acteurs ont également signé la convention Citeo, afin "de lutter contre les déchets abandonnés diffus". (Photos rb/www.ipreunion.com)

La ville de Saint-Denis relance le désormais bien connu vide cour participatif pour améliorer la qualité de vie des Dionysiens.nes. Ce mardi la troisème édition de l'opération a été lancée sur le parking du bowling à Champ Fleuri. Regardez :

Durant quatre jours, "les habitantes de 13 quartiers de Saint-Denis pourront déposer devant chez eux.elles les végétaux et encombrants qui peuvent constituer des gîtes larvaires, et participer s'ils.elles le souhaitent à leur collecte" rappelle la mairie.

"La ville de Saint-Denis est la première collectivité de France à signer une convention avec CITEO afin de lutter contre les déchets abandonnés diffus. L'un des objectifs de ce partenariat est de mobiliser tous les acteurs et en premier lieu les citoyens pour lutter contre l'abandon des déchets" ajoute-t-elle alors. La convention en question a été signée ce mardi également.

"Sans développement de l'environnement, on est pas en bonne santé" mais "tout ça n'est pas acquis" a prévenu la maire Ericka Bareigts. "La réalité de l'environnement ce ne sont pas des pensées de théoriciens mais des réalités de citoyens. Dans l'éducation il y a une démarche avec les Petits débrouillards par exemple, association qui intervient en école, ils sont allés à la Rivière des pluies et en une heure ils ont ramassé 213 déchets diffus". Ecoutez :

Ciiteo est une entreprise à mission créée par les entreprises du secteur de la grande consommation et de la distribution pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages et papiers, en leur proposant des solutions de réduction, de réemploi, de tri et de recyclage. Aujourd'hui, 68% des emballages ménagers et des papiers sont recyclés grâce au geste de tri des Franfais, devenu premier geste citoyen.

