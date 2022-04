Publié le Mercredi 06 Avril à 15H31 / Actualisé il y a 5 heures

A Saint-Denis le taux d'imposition de la taxe foncière sur la propriété bâtie et non bâtie n'augmentera pas cette année. L'annonce a été faite ce mercredi 6 avril 2022 Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis. Cette décision entre dans cadre de la préservation du pouvoir d'achat des Dionysiens et du maintien "du cap sur les actions de cohésion sociale, sur l'insertion professionnelle et sur la sécurité" a expliqué, en substance l'élue dionysienne dans une conférence de presse teue en amont du conseil municipal de ce jeudi

