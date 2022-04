Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 6 heures

Ce samedi 9 avril 2022, Saint-Denis accueille son traditionnel marché aux fleurs et aux plantes de 9h à 16h sur la place Paul Vergès. Des professionnels du monde végétal vous accueilleront et partageront leurs conseils pour un jardinage réussi. Vous trouverez également des bouquets, des plants, des aromates à la vente. L'accès est libre et gratuit. Nous publions ci-dessous le programme et les stands proposés lors de cette journée. (Photo rb/www.ipreunion.com)

