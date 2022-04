Vendredi 8 avril 2022, le premier compost collectif mis en place par l'association Jardin Lakour, au sein de la résidence Jules Ferry aux Camélias à Saint-Denis a été inauguré à l'occasion de l'opération "Tous au compost". Utiliser ses déchets pour produire de l'engrais et cultiver son potager n'est donc plus réservé qu'aux particuliers qui possèdent des jardins. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis (Photos - Ville de Saint-Denis)

Le premier compost collectif de Saint-Denis est là !

Utiliser ses déchets pour produire de l’engrais et ainsi cultiver son potager, cette action n’est pas réservée qu’aux particuliers qui possèdent des jardins.

Ce vendredi à 9 heures, à l’occasion de l’opération " Tous au compost ", portée par le Réseau Compost Citoyen Réunion, la Maire, Ericka Bareigts, Jean-Alexandre Poleya, élu délégué à la ville plantée et Thierry Ouillon, directeur général de la SIDR ont inauguré le premier compost collectif, mis en place par l’association Jardin Lakour, au sein de la résidence Jules Ferry.

L’association Jardin Lakour a lancé durant le confinement un jardin partagé, avec l’aide de la Ville de Saint-Denis et de la SIDR. Afin de créer un engrais pour ce potager, l’association bénéficie de l’accompagnement des maîtres composteurs du Réseau Compost Citoyen Réunion. Ces derniers vont former les référents de l’association pour les aider à entretenir le compost et animer des actions autour de celui-ci.

Le système de compost collectif est composé de cinq bacs, financés par la SIDR, qui permettront ainsi à une trentaine de familles de recycler leurs déchets organiques. Ils contribueront à réduire la part de déchets envoyés au traitement, et pour l’instant enfouis dans des décharges.

Le compostage est une des solutions préconisées pour réduire et valoriser les déchets à la source. L’opération " tous au compost " réunit, sur l’ensemble de l’île, des initiatives mettant à l’honneur cette pratique et formant les citoyens jusqu’au 10 avril.

Cette méthode est en phase avec les valeurs de la ville de Saint-Denis, ville durable, ville jardin. L’initiative portée par un collectif citoyen, épaulé par une association, en partenariat avec un promoteur social et la mairie illustre les principes de l’hyper proximité : créer une synergie à partir des initiatives locales et mettre en avant les bonnes pratiques. Le jardin collectif de Jules Ferry permettra aux habitants de cultiver leur jardin, tout en valorisant leurs déchets. C’est surtout un exemple à suivre.

Jean-Alexandre Poleya, Élu en charge de la ville plantée :

" Le compostage est une très bonne chose et je salue la mise en place de ce premier compost collectif sur l’immeuble Jules Ferry. Il va permettre aux habitants de faire des économies en consommant leurs propres légumes, tout en faisant baisser le nombre de déchets enfouis à La Réunion. C’est par ailleurs un système bio et circulaire que nous souhaitons promouvoir. Je salue également le travail de l’association Jardin LaKour. Elle prouve que tout le monde a des idées et des solutions qui ne demandent qu’à être mises en avant. "

Thierry Ouillon, Directeur général de la SIDR :

" Nous sommes fiers de soutenir cette initiative de Jardin La Kour, qui se développe à Camélias depuis le confinement, au bénéfice de nos locataires. Nous sommes convaincus que les jardins partagés en pied d’immeuble associés aux bonnes pratiques, telles que le compost collectif, contribuent à améliorer le lien social entre voisins, la solidarité de proximité et le pouvoir d’achat des familles. Cette action est ainsi positive pour la communauté et pour la qualité d’un cadre de vie durable. "

Laurent Dennemont, Président du Réseau Compost Citoyen Réunion :

" Face à l’obligation de tri et de valorisation des biodéchets à la source dès le 31 décembre 2023, le Réseau Compost Citoyen Réunion se positionne comme un partenaire expert des collectivités et des producteurs de biodéchets pour accompagner les nécessaires changements de comportements et d’habitudes des Réunionnais. L’enjeu est essentiel car il s’agit non seulement d’éviter la mise de décharge des matières organiques pour respecter les engagements nationaux et européens, mais aussi de les valoriser localement pour produire un compost riche et local pour notre agriculture. Nous souhaitons participer à la mise en place d’une véritable filière locale, créatrice d’emplois, de recyclage et de valorisation de proximité des biodéchets à La Réunion ! "