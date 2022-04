Mardi 12 avril 2022, deux classes du collège de Montgaillard sont partis à la visite du chantier du pont de la Trinité. L'objectif : appréhender d'une autre manière les différents corps de métiers du BTP. Une visite durant laquelle Ericka Bareigts est allée à la rencontre des élèves de 3è et de 4è. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis à ce sujet. (Photos - Ville de Saint-Denis)

" Chauffeur d’engin, ferrailleur, ingénieur, maçon,… les options sont multiples et il est important d’aller sur le terrain pour se rendre compte ", explique également un des professeur, M. Hado.



Pendant la visite la vingtaine de jeunes ont montré leur engouement auprès des professionnels du chantier. Ils ont posé diverses questions, que ce soit sur la durée des travaux, les matériaux utilisés ou encore sur leur parcours ou les contraintes du métier. Les ingénieurs ont également tenté d’expliquer quelques termes du jargon du BTP aux jeunes intrigués par les actions des ouvriers.



Audrey Lepinay, responsable au pôle voirie à la mairie était contente de partager son cursus avec eux. Ingénieure dans un environnement masculin certes, mais " ce que je préfère c’est l’aspect concret de l’ouvrage fini " explique-t-elle. Entre élèves et professionnels, chacun semble satisfait de cette matinée. " C’est toujours un plaisir de partager notre quotidien et les valeurs humaines du BTP d’autant plus avec des jeunes très intéressés ", souligne Bruno Nucciarelli, ingénieur travaux chez Pico.



Les élèves s’accordent à dire qu’il était nécessaire de réaménager ce pont, que ce soit pour les piétons, les bus ou encore en cas de cyclone. En effet, au-delà d’un problème d’étanchéité, " il fallait réhabiliter et élargir ce pont afin que les usagers puissent circuler en toute sécurité et sérénité ", explique l’un des ingénieurs. Les travaux devraient donc se terminer début du mois d’août.

