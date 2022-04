Ce vendredi 22 avril 2022, les étudiants en médecine reconduisent pour une nouvelle fois l'opération l'Hôpital des nounours " dans le Grand Salon de l'Ancienne Hôtel de Ville. L'objectif, permettre à l'enfant de suivre le parcours médical de sa peluche. Il s'agit là d'une action de santé publique qui vise à faire découvrir le monde de la santé de façon ludique et pédagogique. (Photo : mairie de Saint-Denis)

Pesé, ausculté… Comme chez le docteur, la peluche est examinée sous toutes ses coutures. C’est comme cela que l’enfant découvre les différents services de l’hôpital selon les soins à prodiguer. Radiologie, chirurgie, pharmacie... les étudiants en médecine prennent le rôle du médecin et expliquent aux enfants avec des termes simples et ludiques la pathologie et la prise en charge de leur nounours.



Cette opération ainsi à faire découvrir le monde hospitalier aux enfants et prévenir la peur de la "blouse blanche".