Le club d'athlétisme club de l'Entente du nord, en collaboration avec la ville de Saint Denis, organise le samedi 14 mai 2022 à 20h la 10ème édition du 10km nocturne de Saint-Denis. Une manifestation sportive qui se veut festive pour les participants avec une course individuelle et un parcours identique à la précédente édition, indiquent les organisateurs. Cette année, deux Mauriciens, un homme et une femme, seront invités. Nous publions ici le communiqué du club d'athlétisme de l'Entente du nord (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Un plateau océan Indien



Les meilleurs locaux hommes et femmes de toute l'île pourront s’affronter entre eux. Des athlètes de l’Océan Indien invités seront également de la partie.



• Un parcours identique à l’édition précédente



En ami(e)s ou en famille, c’est l’occasion de vous faire plaisir sur un parcours de 2 boucles. Sportifs confirmés, sur un circuit roulant, vous pouvez repousser vos limites !



• Une prime pour récompenser les athlètes les plus performants



Les trois premiers au Scratch Hommes et Femmes seront récompensés d’une prime

• Récompenses pour tous!



Chaque participant se verra remettre un T-Shirt et d'autres surprises lors de la remise des dossards. Une récompense sera également remise à chaque arrivant.



• La clôture des inscriptions est fixée au 13 mai 2022

Les frais d'inscriptions seront de 15 euros. Inscription possible sur sportpro.re ou au club house de l'Entente du Nord au Stade de la Redoute. Plus d'infos sur le site du club.

Cette course est ouverte à tous (dans la limite de 500 participants). Le club ainsi que les partenaires offriront toujours de nombreux ravitaillements et récompenses. Mais également une prime pour les 3 premiers au classement scratch (H/F).

- Le programme -

14H00 - 18H30- ouverture du secrétariat - accueil des athlètes (remise des dossards)

18H30 – 19H30 - accueil - derniers briefing et mises en places des signaleurs et postes de ravitaillement

19H30 – 19H45 - accueil des personnalités

19H 40 -19H50 – Animation musicale sur le départ

19H50 – 19H55 - Briefing de l’organisateur avant le départ (les dernières consignes de sécurité)

20H00 - le départ

21H00 - Présentation des partenaires sur podium

21H15 - 22H30 Remises des récompenses

Aux athlètes porteurs d’handicap

Au scratch individuel Homme – Femme

Classement individuel par catégories Homme – Femme Licenciés et non licenciés.

23H00 Fin