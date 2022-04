Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La ville de Saint-Denis et son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) soutiennent les porteurs de projet du territoire et mettent en place le prêt social et solidaire. Ce dispositif permet aux publics éloignés de l'emploi d'emprunter jusqu'à 2 500 euros pour s'équiper et concrétiser leurs ambitions. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

