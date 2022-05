Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Samedi 30 avril 2022, la journée solidaire organisée par la ville de Saint-Denis en partenariat avec Fédération Dionysienne d'Education Populaire (FEDEP) et le Comité d'Action Citoyenne (CAC) de Gabriel Macé a fait son grand retour dans les quartier de La Source et de Bellepierre. L'événement s'est fait en deux temps pour apporter un peu de chaleur dans le quotidien des personnes les plus démunies et isolées. Au programme de cette journée : petit-déjeuner mais aussi coiffure, massage, soins des mains... Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photos - Ville de Saint-Denis)

