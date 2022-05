Samedi 30 avril 2022, la 33ème édition du salon de la maison été inaugurée à la Nordev de Saint-Denis. La manifestation se déroulera jusqu'au 8 mai 2022. Cette année, le salon sera orienté sur le thème du jardin et de la nature, avec un accent tout particulier sur le respect de l'environnement et le développement durable. La maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts était présente à cette occasion. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photos - Ville de Saint Denis)

Bon vent au 33ème salon de la maison

Ce samedi 30 avril a été inauguré la 33ème édition du Salon de la Maison à la Nordev. Il se déroulera jusqu’au dimanche 8 mai prochain. " Et on a déjà des bouchons " se réjouit le président de la Nordev, Jacques Lowinsky, " en temps normal on râle, mais là c’est bon signe ". En effet, il ajoute " il y a eu un avant pandémie, il y aura un après, on attend qu’il y ait un nouveau point de départ ".

Le nid de Bélier a été pris comme image pour l’événement comme une métaphore afin de montrer que " la maison d’hier n’est pas celle de demain et que l’on peut faire les choses simplement mais bien " explique la maire de Saint-Denis. En effet, Ericka Bareigts parle d’un salon de la transformation. Construire une maison, avoir un joli intérieur, c’est bien, mais si l’on peut également faire les choses par soi-même et jouir d’un espace extérieur, c’est encore mieux.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Denis.