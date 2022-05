Du vendredi 6 au samedi 14 mai 2022, 150 commerçants et forains du carré piéton pourront valoriser leurs produits " hors les murs ", et les Dionysien.nes profiter d'une offre commerciale attractive, de 9h00 à 18h00 sans interruption. La ville de Saint-Denis a présenté les Journées commerciales pour leur grand retour. Nous publions ici le communiqué de la mairie. (Photos : ville de Saint-Denis)

Traditionnellement, le centre-ville est la colonne vertébrale de l’activité commerciale de Saint-Denis. Durant 9 jours, les commerçant.es du carré piéton mettront donc en avant leurs produits en extérieur et proposeront des offres attractives au public.

De plus, de nombreuses animations seront proposées :

· des animations sur tablettes digitales

· une roue de la chance

· un jeux concours

· de nombreux goodies à gagner

L’Union des Commerçants Dionysiens (UCD) a choisi une période marquée par une concentration d’activités et une offre commerciale plus dense que d’habitude, puisque la commune accueillera à la fois le Salon de la maison jusqu’au 8 mai, et le Dimanche ô Barachois le même jour.

Ville ambitieuse, Saint-Denis réaffirme ainsi son soutien aux opérateurs économiques de la commune – notamment aux Très Petites Entreprises (TPE) –, pour qui cette manifestation sera également l’occasion de renouer un contact direct avec les consommateurs. La Ville de l’hyper-proximité et Ville du quart d’heure permet dans le même temps aux Dionysien.nes, et plus largement aux Réunionnaise.es, d’accéder sans quitter Saint-Denis à une offre commerciale (mode, textile et déco notamment élargie, complémentaire de celle du Salon de la maison.

Yassine Mangrolia, Élu délégué au développement touristique et économique : " La Ville a répondu favorablement à la demande de l’UCD d’organiser ces Journées Commerciales du 6 au 14 mai. Après deux ans de crise sanitaire, cette manifestation a en effet vocation à soutenir le développement économique de nos commerçants mais aussi le pouvoir d’achat des Dionysien.nes. "