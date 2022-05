Du mercredi 11 au lundi 16 mai 2022, le festival Cinémarmailles ouvre ses portes au château Morange à Saint-Denis. L'objectif de ce festival : faire découvrir des films inédits et de qualité aux enfants et à leurs familles à petit prix. Le thème de cette année : un voyage dans le temps à la rencontre des pionniers du cinéma (Georges Méliès, Charles Pathé, Léon Gaumont et Alice Guy). Entre ateliers immersifs de pratiques cinématographiques, ciné-concert, ciné-danse, projections en salle et en plein air, cette édition promet aux petits et aux grands de beaux moments d'émerveillement, de partage et de découvertes cinématographiques. Découvrez ci-dessous la programmation du festival Cinémarmailles

Au programme : 21 projections scolaires, 15 projections tout public, 18 séances d’ateliers, 2 invités, 5 jours de festival, 1 spectacle immersif, 1 ciné-danse.

-- Ciné-baba, une journée dédiée aux touts-petits – Dès 2 ans --

La Lanterne Magique propose le mercredi 11 mai une journée entière dédiée aux tout-petits spectateurs dès 2 ans. L’occasion unique de leur faire découvrir le plaisir du cinéma sur grand écran et de les accompagner en douceur dans leur première séance autour de programmes adaptés.

L’invitée du festival : Christina Towle

Franco-américaine, Christina Towle s’est formée chez Merce Cunningham à New-York avant de s’implanter en France. Au sein de la Kivuko Compagnie, elle affirme le désir de créer pour petits et grands, et de développer des projets qui puissent être diffusés autant sur le plateau qu’en dehors des cadres traditionnels de représentation. Elle crée une trilogie chorégraphique pour le très jeune public qui s’intitule Lune, Soleil, et Entre Chien et Loup. Un fil conducteur traverse ses créations pour les petits comme pour les grands : l’identité, sa construction et l’altérité. Comment se construire en tant qu’individu en rapport aux autres ? Le désir, la prise de risque et la force intérieure s’expriment dans ses créations en tant que moteur positif. Elle questionne comment faire confiance à ses propres ressources et à son potentiel tout en faisant équipe avec les autres.

• Ciné-danse "Dans(e) la Lune" - Mercredi 11 mai à 9h00 - Dès 2 ans

Spectacle conçu et interprété par Christina Towle - Durée 30 min

Un solo chorégraphique avec ballons et une projection de cinéma dans un même spectacle !

La danse et le cinéma s’associent autour d’un même motif, cher aux tout-petits spectateurs : la lune... Lune que l’on attrape comme un ballon ou que l’on avale comme un croissant, celle qui nous veille et nous éclaire, chassant les peurs des enfants...

Un spectacle fait d’échos et de résonance entre les deux arts : des films qui dansent précèdent le solo de Christina Towle, jouant avec la salle de cinéma, utilisant l’écran comme surface de projection pour des matières qui inspirent la danse : bulles, eau, lumière.

Création inédite en coproduction avec Cinémas 93, adapté du spectacle Lune de Christina Towle.

• Coucou nous voilà – Mercredi 11 mai 2022 à 11h - Dès 2 ans

Programme de courts-métrages de Jessica Laurén

Suède - 2014 - 32 min

Dans la suite du charmant film Qui voilà ? Nous retrouvons Nounourse et ses amis qui s’amusent, jouent, se bagarrent et se réconcilient les uns avec les autres. Les histoires abordent chacune un thème différent en lien avec la vie réelle : faire du bricolage, se mettre en colère, se perdre au supermarché, faire des gâteaux chez sa mamie...

• Les nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-Point – Mercredi 11 mai 2022 à 16h00 - Dès 2 ans

Programme de courts-métrages de Lotta Geffenblad et Uzi Geffenblad

Suède - 2015 - 43 mn

Gros-pois et Petit-point sont deux personnages qui se distinguent par leur pelage : l’un a des pois, l’autre des points et ils sont très heureux comme ça. Les voilà à nouveau dans une série de six épisodes qui retracent leur quotidien.

-- Une soirée d’ouverture en musique --

L’invité du festival : David Fourdrinoy

Musicien percussionniste curieux et pluridisciplinaire, il compose ou participe aux musiques pour différentes compagnies réunionnaises de Danse et de Théâtre : Baba Sifon, Cie Argile, Cirke Crake, Cie Morphose, Cie Nektar, Cie L’Alpaca Rose.

Il joue également autour de ses compositions personnelles du vibraphone avec Eric Lucilly et Guillaume Robert et en duo avec Christophe Zoogonès. C’est en 2012 qu’il rejoint le CRR de La Réunion en tant qu’enseignant /accompagnateur de danse contemporaine.

Nourri de toutes formes artistiques, plastiques et aériennes, il est très intéressé par le mouvement et le geste, d’où une évidence d’explorer la forme cinématographique sur scène.

Ciné-concert “Bim Bam Buster” – Dès 6 ans - Vendredi 13 mai à 19h00 - Gratuit sur réservation

Spectacle orchestré par David Fourdrinoy - Compagnie Baba Sifon - 45 minutes

Oubliez le vieux piano mécanique, ici c’est le vibraphone de David Fourdrinoy qui redonne vie à deux films de Buster Keaton, le génie du cinéma burlesque. Avec L’épouvantail et Malec champion de golf, revivez l’expérience géniale des débuts du cinéma muet ! Vibraphone et surprises sonores... Bim Bam Buster est pensé comme un clash percussif poétique.

Buster Keaton a cette manière acrobatique et burlesque de se sortir avec brio de situations dramatiques, comme pour illustrer un combat vital. Il lutte avec l’acharnement d’un poète cascadeur pour améliorer sa condition sociale... et amoureuse ! Avec ce ciné-concert ludique, le musicien souhaite partager avec le public une approche de la vie et de l’art pleine de fougue et d’optimisme !

-- Les projections sur le thème des pionniers du cinéma en soirée --



- Hommage à Georges Méliès -

Georges Méliès est un illusionniste de profession, il est considéré comme l’un des principaux créateurs des premiers trucages du cinéma. On estime qu’en dix-sept ans d’activité Georges Méliès a réalisé près de 600 films de 1 à 40 minutes, en privilégiant trois genres : le fantastique, la science-fiction et la reconstitution historique.

Le réalisateur et grand cinéphile Martin Scorsese profite de l’adaptation du livre de Brian Selznick, " L’invention d’Hugo Cabret " pour rendre un émouvant hommage à Georges Méliès en s’inspirant de la vie de ce dernier.

• Hugo Cabret de Martin Scorsese - Samedi 14 mai à 19h00 – Gratuit – Dès 7 ans

États-Unis - 2011 - 2h08

Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé - en forme de cœur – qui pourrait le faire fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le début de l’aventure...

- Hommage à Lotte Reiniger -

Lotte Reiniger est une réalisatrice pionnière des films d’animation en Allemagne. Petite, elle se passionne pour les théâtres d’ombres venus d’Asie et pour les productions de Georges Méliès. En 1923, elle commence la réalisation des Aventures du prince Ahmed. Inspiré du conte Les Mille et Une Nuits, entièrement fait d’ombres chinoises, ce film est aujourd’hui considéré comme le plus vieux film d’animation encore préservé. Montré pour la première fois au public en 1926, il confère à la jeune réalisatrice une notoriété et une reconnaissance internationale.

• Les aventures du prince Ahmed de Lotte Reiniger – Dès 6 ans- Dimanche 15 mai à 19h – Gratuit

Allemagne - 1926 - 1h05

Il était une fois, dans la ville du Calife, un jeune prince prénommé Ahmed... Alors qu’il s’envole sur un cheval magique, il atterrit au pays lointain de Wak-Wak où il tombe amoureux de la belle Pari Banu. Pour l’épouser il doit affronter son plus terrible ennemi : le Mage Africain et s’allier avec la Sorcière...

- Hommage à Charlie Chaplin -

Acteur et réalisateur anglais, idole du cinéma muet grâce à son personnage de Charlot, il joua dans plus de 80 films en 65 ans de carrière et plusieurs d’entre eux sont considérés comme faisant partie des plus grands films de tous les temps. Il était également scénariste, producteur et compositeur des musiques de ses films. Les Temps modernes, son premier film ouvertement politique, est souvent vu comme l’une de ses plus grandes réussites.

• Les temps modernes de Charlie Chaplin – Dès 6 ans - Lundi 16 mai à 19h - Plein Air - Gratuit

États-Unis - 1936 - 1h27

Charlot est ouvrier dans une immense usine. Il resserre quotidiennement des boulons. Mais les machines, le travail à la chaîne le rendent malade, il abandonne son poste et recueille une orpheline...



-- Les projections en salle en journée samedi 14 mai 2022 --



• Youpi ! C’est mercredi - Samedi 14 mai à 9h45 – Dès 3 ans

Programme de courts-métrages

(Danemark - 2020 - 40 minutes)



• Maman pleut des cordes - Samedi 14 mai à 10h45 – Dès 6 ans

Moyen-métrage d’animation

(France - 2021 - 50 minutes) )



• L’extraordinaire voyage de Marona - Samedi 14 mai à 14h30 – Dès 7 ans

Long-métrage d’animation

(Roumanie - 2020 - 1h32)



• Zébulon le dragon et les médecins volants - Samedi 14 mai à 16h30 – Dès 4 ans

Programme de courts-métrages

(Russie, Grande-Bretagne - 2021 - 43 minutes)



-- Les projections en salle en journée dimanche 15 et lundi 16 mai 2022 --

• Le peuple Loup - Dimanche 15 mai à 9h45 – Dès 8 ans

Long-métrage d’animation (Irlande - 2020 - 1h43)

• Ma mère est un gorille (Et alors ?) - Dimanche 15 mai à 16h30 – Dès 6 ans

Long-métrage d’animation (Suède, Norvège, Danemark - 2021 - 1h12)

• Alice Comédies- Lundi 16 mai à 9h45 – Dès 4 ans

Programme de courts-métrages (Etats-Unis - 1923 - 48 minutes)

• Même les souris vont au paradis - Lundi 16 mai à 10h45 – Dès 6 ans

Long-métrage d’animation (République tchèque - 2021 - 1h26)

• Kubo et l’armure magique - Lundi 16 mai à 14h30 – Dès 9 ans

Long-métrage d’animation (États-Unis - 2016 - 1h41)

• Shaun le mouton Le film : La ferme contre-attaque - Lundi 16 mai à 16h30 – Dès 6 ans

Long-métrage d’animation (Royaume-Uni, France - 2019 - 1h30)

-- Un parcours d’ateliers immersifs – Dès 6 ans --

Pour cette édition hommage aux pionniers du cinéma, le scénariste Guillaume Bègue a imaginé pour nous une mise en scène amusante et instructive en s’inspirant de la vie de Georges Méliès, Alice Guy ou encore des frères Lumière. Une manière originale de se replonger dans l’ambiance de la fin du 19ème siècle, aux origines du cinéma.

• Spectacle “Ça tourne.. Pas rond ! " , créé par Guillaume Bègue (scénariste)

Tom Hédisson, conférencier agrégé, effectue un exposé sur l’histoire du cinéma et de sa création, à grand renfort de photos d’archives et d’extraits vidéos. Cependant, ses nombreuses erreurs et approximations vont finir par provoquer la sortie de l’écran de plusieurs figures marquantes du 7ème art, bien décidées à rétablir la vérité. Des personnages hauts en couleurs, pourtant venus du noir et blanc, vont se rebeller contre l’orateur, et l’obliger à arrêter son cinéma pour pouvoir présenter le leur ! Ces pionniers de la pellicule, les frères Lumière, inventeurs du cinématographe, Alice Guy, la première réalisatrice de fiction, et Georges Méliès, le créateur des trucages, vont proposer à l’assistance de se replonger plus de cent ans en arrière dans la naissance du cinéma, à travers une série d’ateliers mêlant réalisation, comédie et effets spéciaux !

• Studio Georges Méliès - Atelier Trucages/Effets spéciaux animé par Camille Bessière et Pauline Clair

L’illustre inventeur vous révélera les ficelles qui lui ont permis de créer les premiers trucages au cinéma. A votre tour ensuite de jouer les apprentis magiciens en réalisant de courtes séquences, dont vous serez à la fois les réalisateurs et les acteurs.

• Plateau de tournage Alice Guy - Atelier Tournage fiction animé par Yohana Atchama et Cédric Payet

La cinéaste a perdu beaucoup de ses films dans l’incendie de son studio. Heureusement les scénarios ont été sauvés et elle va pouvoir compter sur votre aide pour les recréer !

• Usine Lumière - Atelier Fabrication de caméra obscura animé par Eddy Grondin et Anthonio Prianon

Les célèbres inventeurs du cinématographe vous accompagnent dans un atelier créatif où vous fabriquerez l’ancêtre de l’appareil photo : la camera obscura !

Infos pratiques

Billetteries : Places limitées. Préventes en ligne sur le site www.cinemarmailles.re.

Le jour de la séance, l’achat des billets se fera uniquement sur place (à la billetterie de Château Morange).

Tarifs : Projections/spectacles en salle en journée : 4 € | Parcours d’ateliers : 5€ | Projections/ spectacle en soirée : Gratuit



