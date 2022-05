Vendredi 13 mai 2022, la SHLMR en partenariat avec le groupe Action Logement et la ville de Saint-Denis ont inauguré les 61 logements de la Résidence Aigue Marine (la Bretagne) dédiée aux étudiants et jeunes actifs de moins de 30 ans. Le but est de proposer aux jeunes des logements intermédiaires permettant leur insertion dans la vie active en toute autonomie. (Photos : SHLMR)

Bien loin du traditionnel Foyer des jeunes travailleurs (FJT), cette résidence propose aux publics concernés des logements complets, allant du simple studio au T3. Les loyers vont d de moins de 300 euros à 720 euros. L’ensemble immobiliet propose aussi une salle de co-working, un réseau wifi et une laverie encore en cours d’installation.

Pour Alice Kischenama, originaire de Sainte-Suzanne et étudiante en alternance de 21 ans à l’IAE (Institut d''administration des entreprises), "cette résidence est une bénédiction". Après plus d’un an de recherche, la jeune femme a obtenu son premier appartement, un 30m2 qu’elle paie 243 euros par mois. La location s'est faite facilement, "outre une attestation d’assurance pour le logement et un dépôt de garantie, aucun autre papier ne m’a été demandé" dit l'étudiante. Elle a signé son bail le mercredi 11 mai dernier. "Je suis fière d’avoir enfin mon chez-moi, même si c’est beaucoup de dépenses avec l’emménagement et l’achat des meubles. Mais je suis déterminée à apprendre à gérer mon budget" commente Alice Kischenama.

"Cette résidence est une première pour notre groupe", souligne François Caillé, président de la SHLMR. "Nous voulions répondre aux besoins spécifiques des jeunes ayant du mal à trouver un logement en raison de leurs faibles revenus, de la difficulté à fournir une caution ou tout simplement, à avoir un garant lorsqu’ils viennent étudier", explique-t-il.

Tout un programme d’accompagnement dédié aux jeunes a aussi été mis en place. "Il ne s’agit pas simplement d’habitat mais bien de créer un sentiment de bien-être chez soi dans l’objectif de permettre une réussite personnelle", explique Karen Esteve, directrice régionale Outre-mer de l’Action Logement. "Nous voulons faciliter l’accès des jeunes au logement et nous les accompagnons dans ce qui est souvent la location de leur premier logement. Nous les soutenons financièrement grâce au dispositif aide mobili-jeune qui prend e ncharge entre 10 et 100 euros du loyer par mois pendant un an", complète la directrice régionale outre-mer de l’action logement.

D’autres dispositifs, comme la garantie visale où l’Etat se porte cautionnaire ou l’avance loca-pass, aide gratuite sous forme d'un prêt à 0 % pour financer tout ou partie du dépôt de garantie, sont également proposés par Action logement.

L’emplacement géographique du bâtiment lui aussi ne s’est pas fait au hasard. Il s’inscrit dans "un parcours résidentiel" offrant un accès à un ensemble de structures de première nécessité. Les jeunes ont ainsi à proximité : une pharmacie, une école primaire, l’université, le parc technologique, un hypermarché.

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis se félicite de la livraiosn de cette opéraiton bénéficiant aux jeunes. Mais elle tient à mettre l'accent sur "tout le travail qu’il reste à mener sur la question du logement". "Nous souhaitons vraiment sur Saint-Denis réinventer l'habitat mais aussi l’avenir en construisant des logements prenant en compte les besoins des jeunes mais également de notre population vieillissante. Nous plaçons ainsi la solidarité familiale et humaine au coeur de nos quartiers", conclut la maire du chef-lieu.

mp/www.ipreunion.com / [email protected]