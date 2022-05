Vendredi 20 mai 2022, le Karma, restaurant et lieu de culture situé dans le quartier Cathédrale à Saint-Denis, inaugurera à partir de 18h l'exposition "Ghost of Angkor" du photographe réunionnais Jacques Kuyten. Les photos relatent le voyage de l'artiste sur le site archéologique d'Angkor, au Cambodge.

En 2019, le Réunionnais était l'un des 1,5 million de visiteurs des ruines du site archéologique d'Angkor, au cœur des forêts tropicales, au nord du Cambodge. Un moment que l'homme a choisi d'immortaliser de par ses photographies, laissant à voir "un Angkor différent, un Angkor énigmatique, puissant, envoutant".

Le vernissage est accessible gratuitement, à partir de 18 heures. L'exposition se tiendra jusqu'au 31 août 2022.

Le Karma, lieu de vie au cœur du quartier de la Cathédrale de Saint-Denis, ouvert il y a six mois, explique avoir "à cœur de mettre en lumière le consommer local et éthique, et d'entretenir la cohésion sociale". Outre un service de restauration, le Karma propose également des produits d'artisans créateurs réunionnais, un espace de découverte culturelle d’artistes locaux, des ateliers, des cafés-rencontres ou encore des cinés-débats.

