Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Des salariés de la CANE (Coopérative agricole du Nord Est), en grève depuis le 10 mai 2022, se sont réunis à Saint-Denis devant les locaux de l'inspection du travail ce jeudi 19 mai. En cause, des revendications sociales, salariales, et la demande de plus de reconnaissance. (Photo : tr/Imaz Press)

Des salariés de la CANE (Coopérative agricole du Nord Est), en grève depuis le 10 mai 2022, se sont réunis à Saint-Denis devant les locaux de l'inspection du travail ce jeudi 19 mai. En cause, des revendications sociales, salariales, et la demande de plus de reconnaissance. (Photo : tr/Imaz Press)