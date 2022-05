Mercredi 18 mai 2022, en soirée, la ville de Saint-Denis a rendu hommage au chanteur de maloya et défenseur de la langue créole, Tiloun. Le spectacle "Tiloun dans son jardin" a fait salle comble au sein de la cité des Arts. Grands et moins grands se sont laissés porter par les jeux de mises en scène. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)

Tiloun était originaire du quartier de la Source, qu’il voyait comme " un berceau de créativité ". Il était donc logique de mettre la lumière sur des artistes, et jeunes artistes, également issus de ce quartier.

Une troupe de jeunes comédiens se sont mis dans le peau de Tiloun, d’amis ou de passants, pour ainsi raconter une histoire aux spectateurs. Sur scène, on s’immisce au coeur du jardin de Tiloun, un jardin pas comme les autres.

Au-delà des prouesses théâtrales de ces marmailles, le spectacle était également rythmé de parenthèses chantées et dansées sur fond de maloya, réalisées par une troupe professionnelle.

Le public ayant fait le déplacement n’a pas été en reste. Le spectacle était captivant à la fois drôle et émouvant. Il s’est notamment terminé avec un tableau festif, toujours au rythme du maloya, où jeunes et musiciens se sont rejoint pour danser, chanter et partager avec les spectateurs.

