Il a toujours cru en ses rêves. Aujourd'hui, il se prépare à faire une tournée mondiale avec l'une des plus grandes compagnies de danse classique : le Stuttgart Ballet d'Allemagne. Dorian Plasse est une jeune étoile montante réunionnaise qui a réalisé tout son cursus en école publique. A l'occasion de son retour sur son île pour quelques jours, la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts est aller à sa rencontre ce lundi 23 mai 2022. Elle l'a félicité et encouragé . La rencontre a eu lieu à à l'école de musique Loulou Pitou où l'artiste a fait ses premiers pas.

"La danse c’est toute ma vie", confie Dorian Plasse. Et c’est peu de le dire, le jeune homme s’exerce depuis qu'il a 4 ans. " J’ai commencé par du jazz mais à 8 ans j’ai découvert la danse classique et j’ai su que c’était ce que je voulais faire ", raconte-t-il.

Jusqu’à ses 14 ans, Dorian Plasse s’entraîne à l’école municipale de musique, de danse et d’art dramatique Loulou Pitou. Le jeune homme y remporte à plusieurs reprises le premier prix du concours national de danse en métropole.

Par la suite, il s’envole vers l’école "Princesse Grace" de Monaco afin d’améliorer sa technique et son niveau. "Ça n’a pas été facile de quitter La Réunion, j’étais jeune et je laissais mes amis, ma famille pour aller dans une nouvelle école, dans un pays inconnu pour essayer de réaliser mon rêve, explique le passionné. C’était un grand changement, je suis passé à un niveau intensif pour me perfectionner et devenir professionnel après quatre ans de formation ".

Grâce au concours de Lausanne 2022 qui a lieu en Suisse, Dorian Plasse montre son potentiel et sa technicité. Il finit cinquième sur les dix finalistes et se fait repérer par plusieurs compagnies. "Finalement, mon choix s’est porté vers le Stuttgart Ballet pour la diversité des rôles qu’il propose. L’objectif c’est de danser le plus possible et de gravir les échelons", dévoile-t-il. Le Réunionnais réalise ses premiers pas en tant que danseur classique professionnel mais garde en tête son rêve, celui de devenir soliste. Pour y parvenir, le jeune homme s’impose une rigueur quotidienne avec quatre à six heures d’entraînement chaque jour.

Regardez une démonstration du jeune danseur à l'école Loulou Pitou de Saint-Denis:

Pour Claire Alix-Hart, professeur de danse à l’école Loulou Pitou et ancien mentor de Dorian Plasse, "c’est une réelle fierté de le voir intégrer une aussi grande compagnie avec un aussi bon niveau". Elle ajoute : "il a une grande qualité de mouvement avec une très grande précision. Chacun de ses gestes est parfaitement maîtrisé."

- Susciter des passions –

La maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts a tenu à "féliciter la détermination et l’engagement nécessaire pour arriver à un tel niveau". Au-delà de la performance physique, elle insiste sur "toute la performance mentale et affective qui entre en jeu". Elle poursuit : "sa réussite est la preuve qu’il faut sensibiliser les jeunes enfants dès l’école, à la danse, au théâtre, à la musique pour susciter des passions mais aussi pour goûter à l’épanouissement du corps, de l’esprit et au dépassement de soi. Dorian Plasse est l’exemple vivant que même en suivant un cursus dans une école publique, on peut réussir à un niveau international".

Si la réussite du danseur inspire les enfants de l’école Loulou Pitou, Dorian Plasse ne manque pas de les conseiller. "Il faut prendre du plaisir dans ce que l’on fait même si cela demande beaucoup de rigueur. Il faut savoir gérer les blessures, se ménager quand c’est nécessaire mais toujours persévérer et croire en ses rêves", conclut-il.

