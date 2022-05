Le vendredi 20 mai 2022, la ville de Saint-Denis organisait un forum de l'alternance dans la salle du conseil de la mairie dans le cadre de la convention travail signé avec Pôle emploi. L'objectif de ce forum : aider les jeunes travailleurs alternants à trouver une entreprise. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)

Se former en étant payé est une formule qui séduit de plus en plus de jeunes dans leur cursus de formation. Cela leur permet de jongler entre la théorie, la pratique et d’accumuler de l’expérience professionnelle.

La ville de Saint-Denis et ses partenaires sont conscients de cette nouveauté et mettent leurs efforts en commun pour aider ces nouveaux travailleurs à trouver une entreprise.

D’autres actions d’hyper-proximité concernant l’emploi sont également prévus pour les jeunes et moins jeunes, notamment un job dating commerce et restauration le 31 mai de 10h à 14h place Paul Vergès.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Denis ou sur sa page Facebook.

