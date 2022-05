Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 22 minutes

La ville de Saint-Denis vous donne donc rendez-vous ce mardi 31 Mai 2022, sur la place Paul Vergès, de 10h à 14h. Ce forum vise à réunir les acteurs de l'insertion afin de faciliter les rencontres, les échanges entres les employeurs, les demandeurs d'emploi, les organismes de formations et les institutions et ainsi dynamiser l'activité économique de la ville. Pour l'occasion, plus de 66 postes sont à pourvoir.

