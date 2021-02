Publié il y a 36 minutes / Actualisé le Jeudi 04 Février à 15H49

L'art de l'homme canon est bien plus subtil qu'on ne pourrait le croire. Il n'est pas question d'explosif dans le spectacle de Rémi Luchez, mais bien d'un tour de passe qui mêle équilibre et escalade. En duo avec la chanteuse Lola Calvet, l'homme canon sera présent dans la célèbre salle de spectacle du Séchoir Saint-Leu ce samedi 6 février à 18h. Poésie, musique et humour animeront la salle du Séchoir piton ce weekend. Ce spectacle est ouvert au public à partir de 6 ans. (Photo d'illustration Le Séchoir Saint-Leu / www.ipreunion.com )

