Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Afin de favoriser l'accès à l'emploi et à l'autonomie des jeunes de 16 à 25 ans, la Mission Intercommunale de l'Ouest (MIO) organise tous les jeudi des cinq prochaines semaines un lieu d'accueil et d'information sur le parking du stade de Cap Camélias à Saint Leu. A partir de ce jeudi 25 février, de 9h à 15h30 les jeunes Saint Leusiens pourront alors rejoindre le camion itinérant Mobi'leo afin d'échanger avec l'équipe de la MIO. Les autres jours de la semaine, le camion Mobi'leo sera présent dans d'autres villes du territoire, à Saint Paul, La Possession et Trois Bassins. Nous publions ci-dessous le communiqué de la MIO. (Crédit photo : site de la MIO)

