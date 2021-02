La ville de Saint-Leu informe les parents d'élèves que les inscriptions et paiements à la restauration scolaire pour l'année 2021/2022 s'effectueront à compter du 1er mars 2021 uniquement sur rendez-vous. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune. (Photo : ville de Saint-Leu)

Les isncriptions se font aux horaires suivants :

– les lundis de 8h30 à 15h00 à la Mairie annexe de Piton pour les écoles maternelles Piton, Plateau et Grand Fond, les écoles élémentaires Peyret Forcade et de Piton A ainsi que l’école primaire Mario Hoarau. Pour prendre rendez-vous, contactez le 0262 54 98 02.

– les mardis et mercredis de 8h30 à 15h00 à la régie des cantines située 3 ruelle Désert Dennemont (derrière le Crédit Agricole) pour les écoles maternelles et élémentaires de Saint-Leu, l’Etang, Stella, l’école maternelle de La Fontaine ainsi que les écoles primaires de Colimaçons, la Pointe des châteaux et de Bras Mouton. Contactez auparavant le 0262 54 98 02.

– les jeudis de 10h00 à 15h00 à la Mairie annexe de La Chaloupe pour les écoles primaires de Notre Dame des enfants, Chaloupe centre, Camélias et Estella Clain. Prenez rendez-vous en contactant le 0262 54 80 02.

– les vendredis de 8h30 à 14h00 à la Mairie annexe du Plate pour l’école primaire du Plate. Contactez le 0262 54 00 05.

Le renouvellement de l’inscription à la restauration scolaire est obligatoire pour l’ensemble des élèves. Pour rappel, le tarif est unique soit 12 euros par an et par enfant.

Pour gagner du temps, vous pouvez télécharger le formulaire restauration scolaire en prévision de votre rendez-vous sur le site de Saint-Leu.

Date limite de paiement le 30 septembre 2021 pour l’année scolaire 2021-2022. Vous pourrez également récupérer et remplir sur place ce document.