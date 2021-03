Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Ce dimanche 28 février 2021 a eu lieu sur les plages de Saint Leu une action en faveur de la protection de l'environnement. Baptisée "Makokote" par les participants de l'opération, l'événement consistait en une collecte de déchets entre la plage du terrain de volley et la rondavelle des surfeurs. Quarante personnes ont participé à cette collecte dont trois conseillères municipales saint-leusiennes, Nicolette Zitte, Suzelle Barbin et Mylène Véminardi. Avec l'aide de la municipalité qui a fourni gants et sachets, 15 sacs de déchets ont été ramassés. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de saint Leu. ( Crédit photo : Ville de saint Leu)

