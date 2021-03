En raison du couvre-feu à 18h à compter de ce vendredi, la mairie de Saint-Leu fermera l'accès aux équipement municipaux à 17h. "Les sites sportifs, la piscine, les postes de secours des plages, les salles municipales, et les maisons de quartier fermeront à 17h dès demain et ce, jusqu'à nouvel ordre", annonce la mairie. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville de Saint-Leu. (Photo rb/www.ipreunion.com)

En raison de l'évolution de la situation sanitaire, La Réunion sera concernée par un couvre-feu étendu de 18h00 à 05h00 à partir du vendredi 05 mars 2021.



En conséquence, la Ville de Saint-Leu informe les usagers des modifications des horaires d'accès aux équipements municipaux.



Ainsi, les sites sportifs, la piscine, les postes de secours des plages, les salles municipales, et les maisons de quartier fermeront à 17h dès demain et ce, jusqu’à nouvel ordre.



Par ailleurs, durant cette période, la médiathèque Baguett’ du Centre-ville adapte ses horaires. La bibliothèque de Piton, la médiathèque de La Chaloupe et du Centre-ville vous accueillent de 8h30 à 17h00 aux jours habituels.

