Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Ce samedi 6 mars le four à chaux Pierre Méralikan à Saint-Leu organise une visite guidée de 9h à 12h30 sur les métiers et outils d'antan. Christian Kichenapanaïdou, membre de l'association "Objets Lontan", accompagnera le public à la découverte du métier de cordonnier. Cette visite est gratuite et ouverte à tous. (Photo : TCO)

