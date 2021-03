Publié il y a 5 minutes / Actualisé le Jeudi 04 Mars à 11H50

Le camion de la mission intercommunale de l'ouest Mobi'leo (MIO) est de retour sur le parking de Cap Camélias tous les jeudis du mois de mars pour accueillir les jeunes de 16 à 25 ans et les accompagner vers l'emploi. De 9h à 15h30, les équipes de la MOI accueilleront les jeunes pour répondre à leurs besoins et les aider dans leurs démarches administratives. Le camion Mobi'leo sera également de passage à Saint-Paul, La Possession et Les Trois Bassins dans le courant du mois de mars. (photo : Mobi'leo)

