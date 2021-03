Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Un agent administratif du service d'accompagnement des personnes porteuses de handicap (Sappah) ) a été testé positif au Covid. "En conséquence et par mesure de précaution, le Sappah et la mairie annexe de Piton sont fermés jusqu'à nouvel ordre, l'accueil et l'accompagnement habituel des personnes sont suspendus" informe la mairie de Saint-Leu ce lundi matin 8 mars 2021

