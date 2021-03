Afin d'améliorer l'organisation des inscriptions aux accueils de loisirs sans hébergement pour les parents, la ville de Saint-Leu a mis en place une procédure spécifique. Les inscriptions se dérouleront en deux étapes. Les parents devront d'abord faire une pré-inscription téléphonique obligatoire puis procéder aux paiement des frais d'inscription sur le site le plus proche. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie saint-leusienne. (Photo Mairie de Saint-Leu)

Pré-inscription téléphonique obligatoire

La Municipalité de Saint-Leu propose aux familles les sites de :

L’étang

Secteurs : La fontaine • Colimaçons • Bras mouton • L’étang

• Centres de loisirs sans hébergement : du 19 juillet au 06 août 2021.

• Activités " mercredi jeunesse " : du 25 août au 15 décembre 2021 (hors vacances scolaires et jours fériés).

Pour préinscrire les enfants aux centres aérés qui seront organisés dans les établissements scolaires de l’Etang et aux activités " mercredi jeunesse " qui seront mises en place dans les établissements scolaires de la Pointe des Châteaux, veuillez contacter, du lundi 29 mars au jeudi 1er avril 2021 de 8h à 16h, les numéros : 0692 25 62 08 – 0692 07 18 50 – 0262 71 11 37.

Dates et lieu de paiement :

Du jeudi 29 avril au mercredi 05 mai 2021 de 8h à 15h30 au Service Enfance Jeunesse situé au 3 rue de l’Etang 97436 Saint-Leu (à côté de l’école élémentaire de Saint-Leu centre).

Pointe des châteaux

Secteurs : Pointe des châteaux • Saint-Leu centre • La fontaine • Colimaçon • Bras mouton • L’étang

• Centres de loisirs sans hébergement : du 19 juillet au 06 août 2021.

• Activités " mercredi jeunesse " : du 25 août au 15 décembre 2021 (hors vacances scolaires et jours fériés).

Pour préinscrire les enfants aux centres aérés et aux activités " mercredi jeunesse " qui seront organisés dans les établissements scolaires de la Pointe des Châteaux, veuillez contacter, du lundi 29 mars au jeudi 1er avril 2021 de 8h à 16h, les numéros : 0692 25 62 08 – 0692 07 18 50 – 0262 71 11 37.

Dates et lieu de paiement :

Du jeudi 29 avril au mercredi 05 mai 2021 de 8h à 15h30 au Service Enfance Jeunesse situé au 3 rue de l’Etang 97436 Saint-Leu (à côté de l’école élémentaire de Saint-Leu centre).

Le Plate

• Centres de loisirs sans hébergement : du 19 juillet au 06 août 2021.

• Activités " mercredi jeunesse " : du 25 août au 15 décembre 2021 (hors vacances scolaires et jours fériés).

Pour préinscrire les enfants aux centres aérés et aux activités " mercredi jeunesse " qui seront organisés dans les établissements scolaires du Plate, veuillez contacter, du lundi 19 au mercredi 21 avril 2021 de 8h à 16h, les numéros : 0692 25 62 08 – 0692 07 18 50 – 0262 71 11 37.

Dates et lieu de paiement :

Le mardi 11 mai 2021 de 8h à 16h à la Plateforme des Services du Plate.

La Chaloupe

Secteurs : Camélias • Chaloupe • Estella clain • Le cap

• Centres de loisirs sans hébergement : du 19 juillet au 06 août 2021.

Pour préinscrire les enfants aux centres aérés qui seront organisés dans les établissements scolaires de La Chaloupe Centre, veuillez contacter, du mardi 06 au jeudi 08 avril 2021 de 8h à 16h, les numéros : 0692 25 62 08 – 0692 07 18 50 – 0262 71 11 37.

Dates et lieu de paiement :

Le lundi 10 mai 2021 de 8h à 16h à la Mairie Annexe de La Chaloupe.

Piton

Secteurs : Plateau • Portail • Piton • Stella • Bois de nèfles • Grand fond

• Centres de loisirs sans hébergement : du 19 juillet au 06 août 2021.

• Activités " mercredi jeunesse " : du 25 août au 15 décembre 2021 (hors vacances scolaires et jours fériés).

Pour préinscrire les enfants aux centres aérés organisés dans les écoles maternelle et élémentaire de Mario Hoeareau (changement de lieu pour cause de travaux) et aux activités " mercredi jeunesse " qui seront organisés dans les établissements scolaires de Piton A, veuillez contacter, du lundi 12 au jeudi 15 avril 2021 de 8h à 16h, les numéros : 0692 25 62 08 – 0692 07 18 50 – 0262 71 11 37.

Dates et lieu de paiement :

Du lundi 17 au jeudi 20 mai 2021 de 8h à 16h à l’ancien Service Proximité de Piton (situé au 2 bis rue de l’Eglise).

Modalités d’inscription

Les enfants scolarisés âgés de 3 à 12 ans peuvent être inscrits aux différents accueils de loisirs sans hébergement : centre aéré di 19 juillet au 06 août et activités " mercredi jeunesse ".

Les inscriptions sont obligatoires et doivent être effectués chaque semestre. Les places sont limitées pour les différentes activités proposées.

Les dossiers d’inscription doivent être dûment renseignés (la fiche de renseignement recto/verso et la fiche sanitaire) datés, signés et accompagnés du règlement des frais d’inscription.

En cas d’indisponibilité, les responsables légaux de l’enfant peuvent désigner une personne de leur choix pour effectuer les démarches d’inscription à leur place à condition de fournir obligatoirement une lettre de procuration.

Le paiement s’effectue auprès du régisseur par espèce ou chèque sur rendez-vous.

Les enfants n’ayant pas obtenu de places lors des pré-inscriptions seront inscrits sur une liste d’attente. En cas de désistement, le service prendra contact avec les familles.

Le remboursement des frais d’inscription se fait sous certaines conditions : en cas de maladie, d’hospitalisation ou de voyage hors du département. justificatif à joindre obligatoirement à la demande.

Pièces obligatoires à fournir à votre dossier d’inscription

• Certificat médical récent attestant que l’enfant est à jour de ses vaccinations, qu’il ne présente aucun signe clinique de maladie contagieuse et est apte à la vie en collectivité ou copie des pages de vaccinations

• Copie du PAI établi avec l’école (seulement pour les enfants concernés)

• Copie de l’AEEH (seulement pour les enfants bénéficiaires

• Copie du jugement du tribunal en cas de divorce ou de séparation

• Attestation de quotient familial de la CAF* pour le dernier mois écoulé

Préconisations COVID-19

Les familles ayant voyagé hors du département et étant arrivées récemment à La Réunion sont fortement invitées à observer une septains et à effectuer un test Covid-19 avant de se rendre dans les lieux d’inscription et les structures d’accueil de loisirs.

Pièces obligatoires à présenter lors de l’inscription

• Justificatif d’adresse datant de moins de 3 mois

• Livret de famille

• Justificatif de revenu (avis d’imposition 2020 et 3 dernières fiches de paie ou attestation Assedic ou attestation RSA datant de moins de 3 mois)

• Assurance extra-scolaire.

*La Caisse d’Allocations Familiales cofinance les accueils de loisirs sans hébergement mis en place par la Commune de Saint-Leu.